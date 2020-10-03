LIVE LIVE BUNDESLIGA 03-10-2020 16:30 BORUSSIA DORTMUND 0 0 <% getScoreHome(762913) %> <% getScoreAway(762913) %> SC FREIBURG Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Μπορούσια Ντόρτμουντ - Φράιμποργκ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LIVE BUNDESLIGA SC FREIBURG 0 <% getScoreHome(642729) %> BORUSSIA DORTMUND 0 <% getScoreAway(642729) %> BUNDESLIGA Διπλό η Ντόρτμουντ στη Φράιμπουργκ και μία... ανάσα από την Μπάγερν! (vid) 21-04-2019 18:19 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE BUNDESLIGA SC FREIBURG 0 <% getScoreHome(590324) %> BORUSSIA DORTMUND 4 <% getScoreAway(590324) %> LIVE BUNDESLIGA Signal Iduna Park, Cosmote Sport 7 BORUSSIA DORTMUND 0 <% getScoreHome(541084) %> SC FREIBURG 0 <% getScoreAway(541084) %> LIVE BUNDESLIGA Signal Iduna Park, Cosmote Sport 3 BORUSSIA DORTMUND 0 <% getScoreHome(426428) %> SC FREIBURG 0 <% getScoreAway(426428) %>