Μοχάμεντ Ντρέγκερ καλώς όρισες, στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Mohamed Dräger! 🔴⚪ #Olympiacos #Transfer #Welcome #MohamedDräger #WelcomeMohamedDräger #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/VXziyF428j