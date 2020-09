Παναθηναϊκός: Το «αντίο» του Αντονίτο στην Βαγιαδολίδ (pic)

View this post on Instagram

Después de 3 años maravillosos en lo profesional y en lo personal, llega el momento de decir adiós al @realvalladolid y a la ciudad que me ha dado tanto. De esta tierra nos vamos 3 pucelanos más: mi mujer, mi pequeña que está en camino y yo, con las maletas llenas de recuerdos y momentos inolvidables. Estoy seguro de que la vida volverá a cruzarnos de alguna manera. El Real Valladolid me ha dado muchísimo e incluso me ha permitido cumplir mi sueño de la infancia jugando en Primera División después de un ascenso inolvidable que llevaré tatuado de por vida en la piel en forma de croqueta 😂 Solo tengo palabras de agradecimiento hacia este club y hacia todas las personas que forman parte de la familia blanquivioleta: empleados, directivos, compañeros, técnicos... desde el primero hasta el último han hecho que Pucela sea mi hogar. Y por supuesto muchas gracias a la afición y a mis vecinos de Villa del Prado por todo el cariño recibido, me habéis hecho sentir como en casa y hoy me despido deseando muchas alegrías a todos los que sentimos dentro al Real Valladolid. Hasta pronto y ¡Aúpa Pucela! 💜