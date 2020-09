ΠΑΟΚ: Το πρώτο βραβείο για Αντρίγια Ζίβκοβιτς

Τον πρώτο του ατομικό τίτλο ως παίκτης του ΠΑΟΚ κέρδισε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αφού οι οπαδοί του Δικεφάλου τον ανέδειξαν ως τον Fans Man of the Match της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Ο Αντίγια Ζίβκοβιτς αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο στο γήπεδο της Τούμπας για τη 2η αγωνιστική της Super League Interwetten 2020-21.

Έχασε δύο βαθμούς κόντρα στον Ατρόμητο ο Δικέφαλος, με τον οποίο αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας, αν και κατάφερε να προηγηθεί, αλλά μία άτυχη στιγμή του Μιχάι κι ένα αυτογκόλ στέρησαν από την ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα το τρίποντο.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πήρε για πρώτη φορά φανέλα βασικού από τον Πορτογάλο τεχνικό και ήταν εξαιρετικός. Ταλαιπώρησε πολύ την αντίπαλη άμυνα, ενώ πέτυχε και το πρώτο του τέρμα στις εγχώριες διοργανώσεις, εκτελώντας άψογα μετά από ασίστ του Γιαννούλη.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του παιχνιδιού ο Σέρβος συγκέντρωσε το 64,01% των ψήφων και κέρδισε τον πρώτο του ατομικό τίτλο.