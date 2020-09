View this post on Instagram

" Ήρθαμε σκαστοί.. " στο Κρασνοντάρ 🦅 Πάμε για το μεγάλο αποτέλεσμα σήμερα, ένα βήμα πιο κοντά στο #UCL ⚽️ 🎥: @anisophiebukujian #KRAPAOK #UCL #RiseUp #paok #paokfc #championsleague #paok_fans_gate4 #paokgate4 #paok_fc #paokfans #paokfamily #paoktv #paokara #paoknews #paokeisai #paok24 #paokdirect #paokpantou #pontos #pontiaka #pontiakos #hagiasophia #θεσσαλονίκη #παοκ #παοκεισαι #παοκπαντου #παοκάρα #παοκ1926 #μονοπαοκ #τουμπα @paok_fc @paokzone @savvidisteam @bianconero_club @paok_community