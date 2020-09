⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️



🔥 44 goals in the @PremierLeague this weekend...



✅ ...eclipsing the previous record of 43 set back in February 2011.



🍿 Spoilt for action. pic.twitter.com/LFp1ZuvVrb