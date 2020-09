Λημνιός: «Στον ΠΑΟΚ έζησα όσα ονειρευόμουν από παιδί» (pic)

View this post on Instagram

Μετά από τρία έντονα χρόνια έφτασε η στιγμή να πούμε αντίο. Ένα αντίο πλημμυρισμένο από έντονα συναισθήματα και απεριόριστη ευγνωμοσύνη για όσα έζησα φορώντας την φανέλα με τον Δικέφαλο στο στήθος. Σε αυτό το ταξίδι μου στον ΠΑΟΚ έζησα όλα όσα ονειρευόμουν από μικρό παιδί. Ο ΠΑΟΚ μου πρόσφερε τα πάντα και μου έδειξε τον δρόμο για να ανοίξω τα φτερά μου. Θα μου λείψουν όλα, μα πάνω απ' όλα ο κόσμος για την αγάπη και την στήριξή του. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές μου, το staff του ΠΑΟΚ (φυσιοθεραπευτές, φροντιστές, τμήμα επικοινωνίας), την διοίκηση γι' αυτά τα υπέροχα τρία χρόνια μα πάνω απ' όλα την οικογένεια Σαββίδη για όλα όσα μου πρόσφερε από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή μου στον σύλλογο! Εις το επανιδείν... #PAOK #THANK #YOU !!! 🖤🦅🤍 @paok_fc