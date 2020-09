View this post on Instagram

Σήμερα είναι μία ιδιαίτερη ημέρα για όλους εμάς στον Παναθηναϊκό, καθώς έχει τα γενέθλιά του ο τιμ μάνατζερ και ψυχή της ομάδας, Γρηγόρης Παπαβασιλείου. Ο άνθρωπος που αφού πρώτα φόρεσε τη φανέλα με το Τριφύλλι, τα τελευταία 16 χρόνια φροντίζει κάθε μέρα για όλα! Χρόνια πολλά με υγεία Γρηγόρη! 🎂 #Panathinaikos #paofc2020_21 #greenwishes