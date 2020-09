ΠΑΟΚ: MVP της αναμέτρησης με την ΑΕΛ ο Χρήστος Τζόλης

Ο Χρήστος Τζόλης ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ για την 1η αγωνιστική της Super League Interwetten και οι οπαδοί του Δικεφάλου ανέδειξαν τον 18χρονο μεσοεπιθετικό ως τον Fans Man of the Match της αναμέτρησης.

Ο Χρήστος Τζόλης αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στην ΑΕΛ στο γήπεδο της Τούμπας για την 1η αγωνιστική της Super League Interwetten 2020-21.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το δεξί την πορεία του στο φετινό πρωτάθλημα, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο κόντρα στην ΑΕΛ και το τελικό 1-0 τον αδικεί, καθώς βάσει εικόνας άξιζε κι άλλα γκολ.

«Ήρωας» της αναμέτρησης για μία ακόμα φορά ο Χρήστος Τζόλης. Ο νεαρός ήταν ο μοναδικός σκόρερ του αγώνα, πέτυχε ένα πανέμορφο τέρμα και έκρινε την έκβασή του.

Ο επιθετικός του Δικεφάλου μετέτρεψε μία ακόμα ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα σε… περίπατο. Συγκέντρωσε το 59,69% των ψήφων του κοινού και αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης, κατακτώντας έναν ακόμα ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Ο Ολλανδός ανέλαβε το ρόλο του δεξιού φουλ μπακ και τα πήγε περίφημα, χωρίς να έχει πρόβλημα αμυντικά και όντας κομβικός στο επιθετικό κομμάτι. Ο The Artist πιστώνεται και την εξαιρετική ασίστ στον Τζόλη για το γκολ του Δικεφάλου.

Το βάθρο έκλεισε ο Ομάρ Ελ Καντουρί. Ο μέσος του Δικεφάλου ήταν και πάλι κομβικός στη μεσαία γραμμή για την ομάδα του, μοίρασε σωστά το παιχνίδι, με μυαλό και ταχύτητα, όντας ο εγκέφαλος της ομάδας.