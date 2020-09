Αβραάμ για Τοροσίδη: «Ο Ολυμπιακός σε χρειάζεται, θα είσαι για πάντα ο αρχηγός μας» (pic)

View this post on Instagram

Παρά το γεγονός ότι δεν είμαι καλός στο να λέω και να γράφω πολλά, για σένα όμως θα ήθελα να κανω μια εξαίρεση...Γνωριστήκαμε πριν 20 χρόνια παιδάκια ακόμα 16 χρόνων με κοινό όνειρο την μπάλα και το γήπεδο.. Μιλούσαμε επι ώρες στο δωμάτιο που μοιραζόμασταν... εχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις τα τελευταία 20 χρόνια... Μπορεί όλοι να βλέπουν τον καλύτερο ποδοσφαιριστή των τελευταίων ετών Εγώ όμως εκτός από αυτό βλέπω και έναν υπέροχο άνθρωπο, μεγαλωμένο με αρχές που δεν ξεχνάει ποτέ την οικογένεια του και από που ξεκίνησε. Είμαι περήφανος που ήμασταν συμπαίκτες όλα αυτά τα χρόνια και νιώθω ευλογημένος που η φιλία μας επισφραγίστηκε με τον καλύτερο τρόπο και καταλήξαμε να γίνουμε οικογένεια . Είσαι το κολλητάρι μου και σε ευχαριστώ για όλα. Ο Ολυμπιακός σε χρειάζεται και θα είσαι για πάντα ο αρχηγός μας. @vasilistorosidis35 #olympiacosfc