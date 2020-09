ΑΕΚ: Οι λεπτομέρειες που έκαναν τη διαφορά για το done deal με τον Λιβάι Γκαρσία

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ της μεταγραφικής υπόθεσης του 22χρονου εξτρέμ που κάνει πρόβες με τη φανέλα της Ένωσης και στρίβει το τιμόνι προς Σπάτα μεριά.

And the winner is AEK! Έπειτα από ένα σκληρό μεταγραφικό…πόκερ για γερά νεύρα, η Ένωση έφερε την παρτίδα εκεί ακριβώς που ήθελε.

Σηκώθηκε νικήτρια απ΄το τραπέζι στο οποίο «παιζόταν» ο Λιβάι Γκαρσία κι αναμένει τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα τον 22χρονο εξτρέμ για τις υπογραφές που θα «κλειδώσουν» την σπουδαία μεταγραφή.

Για να φτάσουμε μέχρι το «deal is done» συνέβησαν πολλά και διάφορα στο παρασκήνιο.

Τόσα πολλά που πιστέψτε μας θα μπορούσαν εύκολα όσοι γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης να γράψουν κοτζάμ βιβλίο!

Το SDNA έχει «αλιεύσει» δύο από αυτές τις λεπτομέρειες που έκαναν την διαφορά κι έδωσαν φύλλο πορείας με προορισμό την Αθήνα και το στρατόπεδο της ΑΕΚ στον διεθνή εξτρέμ από το Τρινιντάντ & Τομπάγκο.

Ο ρόλος του Καρέρα

Το «fan club» του Λιβάι Γκαρσία στον οργανισμό της ΑΕΚ είναι μεγάλο. Ένας από τους «θαυμαστές» του 22χρονου ποδοσφαιριστή, είναι και ο Μάσιμο Καρέρα.

Το άκρως θετικός report του Ιταλού τεχνικού έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση και συνέβαλε τα μέγιστα στο (ιστορικό) ανέβασμα του οικονομικού πήχη από πλευράς ΑΕΚ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο Καρέρα έδωσε τους πόντους που έπρεπε στον Γκαρσία, ούτως ώστε οι «κιτρινόμαυροι» να…φουλάρουν και να παίξουν τα ρέστα τους για την απόκτησή του από την Μπεϊτάρ.

Ο 56χρονος προπονητής έκρινε πως ο εν λόγω παίκτης διαθέτει το ταλέντο και την ποιότητα να κάνει τη διαφορά στην ΑΕΚ και να την ενισχύσει σε μια θέση όπου φωνάζει από μακριά (καιρό τώρα) πως η Ένωση έχει ανάγκη ενίσχυσης.

Είναι όμως και κάτι άλλο: στις ιδιαίτερες συζητήσεις με τους Δημήτρη Μελισσανίδη και Ίλια Ίβιτς, ο Ιταλός κόουτς εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Λιβάι όχι μόνο θα κάνει απόσβεση της μεταγραφής στα Σπάτα, αλλά θα φέρει και πολλά χρήματα μελλοντικά στην ΑΕΚ διαθέτοντας ιδιαιτέρως μεγάλη μεταπωλητική αξία.

Η τοποθέτηση του Καρέρα υπήρξε καταλυτική κι «έσπρωξε» την ΑΕΚ στο κυνήγι της απόκτησής του ποδοσφαιριστή, με οικονομικές προτάσεις που κακά τα ψέματα, κανείς δεν θα περίμενε στην προ – Γκαρσία εποχή πως θα πέσουν στο τραπέζι από πλευράς «κιτρινόμαυρων».

Η…βελούδινη σχέση

Πίσω από κάθε παίκτη παίζει…μπάλα πάντα κι ένας ατζέντης. Στην προκειμένη περίπτωση τα μανατζερικά δικαιώματα του Λιβάι Γκαρσία διατηρεί ο Ολλανδός, Χάμφρεϊ Νίμαν.

Στην πορεία των συζητήσεων με την ΑΕΚ και τους υπόλοιπους «μνηστήρες», τόσο ο 22χρονος παίκτης όσο και ο εκπρόσωπός του έδειξαν ξεκάθαρη προτίμηση στην προοπτική της Ένωσης.

Ακόμα και με λιγότερα χρήματα από εκείνα που θα έριχναν στο τραπέζι οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι.

Κι αυτή η (σφοδρή) επιθυμία λειτούργησε προς όφελος της ΑΕΚ, δεδομένου πως συν τοις άλλοις ο Ολλανδός agent διατηρεί άριστη σχέση με τον ζάπλουτο ιδιοκτήτη της Μπεϊτάρ, ο οποίος διατηρεί την έδρα των επιχειρήσεων του στο εξωτικό Μαϊάμι.

Η...βελούδινη σχέση του μάνατζερ και του ισχυρού άνδρα της ισραηλινής ομάδας, έπαιξε εξίσου σημαντικό ρόλο προκειμένου να γείρει η μεταγραφική πλάστιγγα υπέρ της Ένωσης.

Σημειωτέων επίσης πως η Μπεϊτάρ είναι μία από τις ισραηλινές ομάδες που στέκονται πολύ καλά από οικονομικής πλευράς στο Ισραήλ λόγω των πλούσιου αφεντικού που υπάρχει από πίσω και για αυτό άλλωστε κρατάει σε υψηλά επίπεδα τις τιμές των παικτών της και έχει την φήμη της «σκληρής» στα παζάρια για πωλήσεις.