Γενικός Διευθυντής Βίκινγκ προς Περέιρα: «Καλή επιτυχία και... ΝΑ ΤΡΕΧΕΙΣ» (vid)

Utrolig gøy at en ekte Viking-gutt får sjansen ute i Europa.



Fra @StavangerIF, via @vikingfotball, til @PAOK_FC.



Takk for nå, @PereiraAdico.



Lykke til på reisen, vær deg selv og vit at du alltid er velkommen på SR-Bank Arena.



Og du - KJØR! pic.twitter.com/28FWa1qHW1