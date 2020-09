Μπουσέ: «Ανυπομονώ να ανακαλύψω τον ιστορικό Άρη και τους απίστευτους φιλάθλους» (pic)

View this post on Instagram

I am very happy and honored to announce my signature to @arisfc_official I can't wait to discover this superb region, this historic club and its incredible fans. I wanted to thank you for your warm welcome as well as for your many messages of support. I take this opportunity to thank @just4keepersfrance, @sportprosante, @score_agencies and my family for their unfailing support which allowed me to be physically and mentally ready for this new challenge. Now it's time for this new season, it's time for combat Je suis tres heureux et honore d'annoncer ma signature au @arisfc_official j'ai hate de decouvrir cette superbe region, ce club historique et ses fans incroyables. je voulais vous remercier pour votre accueil chaleureux ainsi que pour vos nombreux messages de soutien. je profite pour remercier @just4keepersfrance, @sportprosante, @score_agencies et ma famille pour leur soutien sans faille qui m'a permi d'etre pret physiquement et mentalement pour ce nouveau challenge. Maintenant place a cette nouvelle saison, place au combat