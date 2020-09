View this post on Instagram

Panathinaikos home shirt for 2020/21 season will make a stop at "Panathinaikon" stadium. The colors of the shirt, bring in mind 1984/85 season and cover again the cultural symbol of the Greek capital. Obviously, the last stop of our shirt couldn't be elsewhere than in our historical ground. Exactly like every day of a Panathinaikos fan who has a one and only destination every evening! • Η πρώτη φανέλα του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2020/21 κάνει στάση στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Τα χρώματα της, ξυπνούν μνήμες της περιόδου 1984/85 και «ντύνουν» το πολιτιστικό σύμβολο της ελληνικής πρωτεύουσας. Φυσικά, η τελευταία στάση της φανέλας δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την ιστορική μας έδρα. Όπως ακριβώς, η μέρα κάθε Παναθηναϊκού έχει για το βράδυ έναν και μόνο προορισμό! #Panathinaikos #paofc20_21 #LikeGreensDo #Kappa #Home #Kit