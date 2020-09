View this post on Instagram

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τιμώντας τη συμπλήρωση 50 ετών από την παρουσία της ομάδας στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, προσθέτει με χρύσα γράμματα στην προπονητική φανέλα την ημερομηνία του ιστορικού αγώνα με αντίπαλο τον Άγιαξ #Panathinaikos #Ajax #Wembley #LikeGreensDo