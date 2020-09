View this post on Instagram

Η πρόβα τζενεράλε του Παναθηναϊκού ενόψει της πρεμιέρας της SuperLeague, είναι στο "Παναθηναϊκός TV"! Η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το paotv.gr και τηλεοπτικά σε αναμετάδοση από το CosmoteSport 1. #Panathinaikos #paofc2020_21 #LikeGreensDo