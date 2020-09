Ναζλίδης: «Συνεχίζω να υπηρετώ αυτό που αγαπώ, στην ομάδα που αγαπώ» (pic)

View this post on Instagram

Μετα απο πολλα χρονια ποδοσφαιρικης καριερας με χαρες και στεναχωριες αλλα παντα με ωραιες αναμνησεις,δινοντας παντα οτι καλυτερο μπορουσα μεσα στον αγωνιστικο χορο και εξω απο αυτον και τ σημαντικοτερο γαι μενα αφηνωντας παντου φιλους και ανθρωπους που μ εκτιμανε και τους εκτιμω,θελω να ευχαριστησω τους παντες που συνεργαστηκα μεσα απο την καρδια μου..θα συνεχισω να υπηρετω αυτο που αγαπω απο εναν διαφορετικο ρολο αυτο του team manager της ομαδας που αγαπω απο μικρο παιδι. .καλη αρχη με υγεια και επιτυχιες για την ομαδα μας🟡⚫🟡⚫