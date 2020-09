Νέο μέλος στην οικογένεια του Άρη...ετών 2

View this post on Instagram

📽: Η οικογένεια του ΑΡΗ 💛🖤 μέρα με τη μέρα μεγαλώνει και σύνορα δεν γνωρίζει... 🌍 Ο μπόμπιρας👶🏻, που βλέπετε στο βίντεο, είναι το νέο μέλος της μεγάλης μας οικογένειας και ζει στη Γερμανία. Είναι μόλις 2 χρόνων και τον λένε Αρη! Τον λένε Αρη και είναι Αρειανάκι από κούνια! Το λέει και ο ίδιος... Από που κρατάει η… σκούφια του; Η ιστορία του έχει ως εξής: Ο μικρός Αρης πήρε το «βάπτισμα» από τον παππού του 👴🏻, που ζει κι αυτός στην Γερμανία. Ο παππούς του ανέλαβε να τον γαλουχήσει από τώρα και τα κατάφερε περίφημα. Από τις πρώτες κουβέντες που έμαθε να αρθρώνει ο μικρός Αρης είναι το όνομα της ομάδας του! ΑΡΗΣ 💛🖤! Τον ακούτε και ‘σεις...👂 👉 Πως έφτασε η φανέλα του ΑΡΗ στα χέρια του; Φρόντισε γι’ αυτό ο προπονητής της ομάδας μας, Michael Oenning... 🇩🇪 Μέσω κοινού γνωστού, του έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ✈ μια φανέλα υπογεγραμμένη από τον ίδιο. Η χαρά του μικρού Αρη είναι έκδηλη στο βίντεο... 🎞 Όπως μεγάλη είναι και η δική μας χαρά. Τον καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας 💛🖤 και με την πρώτη ευκαιρία τον περιμένουμε στο Κλεάνθης Βικελίδης...🏟⚽️ #ARISFC #ARISFamily #BabyFan