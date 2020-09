ΠΑΟΚ: Τζόλης... δαγκωτό

Ιδανικό. Ονειρεμένο. Απίθανο. Μαγικό. Μέσα σε τέσσερις λέξεις ο ΠΑΟΚ περιέγραψε το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Χρήστου Τζόλη που βλέπει τις μετοχές του να εκτοξεύονται.

Αναμενόμενα ο 18χρονος αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης κόντρα στη Μπεσίκτας, με τον κόσμο του ΠΑΟΚ να του χαρίζει το πρώτο ατομικό βραβείο. Είναι σαφές πως οι άνθρωποι του Δικεφάλου έχουν αντιληφθεί πως καλούνται να διαχειριστούν προσεκτικά ένα πρότζεκτ με σπουδαία προοπτική και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προβούν σε κινήσεις προκειμένου να επεκταθεί το συμβόλαιό του που θα αποφέρει περισσότερα... χαμόγελα και στις δύο πλευρές.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με φόντο τον τίτλο του MVP:

Ο Χρήστος Τζόλης αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στη Μπεσίκτας στο γήπεδο της Τούμπας για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League.

Ιδανικό. Ονειρεμένο. Απίθανο. Μαγικό. Υπάρχουν πολλές λέξεις για να χαρακτηρίσουν το ντεμπούτο του Χρήστου Τζόλη σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα, στο δρόμο για τα αστέρια του Champions League, και ο νεαρός άσος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.

Ο Δικέφαλος έκανε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα και χρειάστηκε κάτι παραπάνω από μισή ώρα για να βρίσκεται μπροστά με τρία γκολ κόντρα στη Μπεσίκτας. Όση ώρα δηλαδή χρειάστηκε και ο Τζόλης για να σκοράρει δύο γκολ και να δώσει μία ασίστ.

Ο επιθετικός του Δικεφάλου μετέτρεψε την ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα σε παράσταση για έναν ρόλο, συγκέντρωσε το 64,7% των ψήφων του κοινού και αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης, κατακτώντας τον πρώτο ατομικό τίτλο της σεζόν 2020-21.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Τσούμπα Άκπομ . Μπορεί να μην κατάφερε να σκοράρει από την άσπρη βούλα αλλά ο Άγγλος φορ μέτρησε μία ασίστ και είχε πληθωρική παρουσία στην αναμέτρηση, κάνοντας σημαντική δουλειά σε όλες τις γραμμές.

Το βάθρο έκλεισε ο Δημήτρης Πέλκας . Ο The Joker πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο παιχνίδι και ήταν ο ηγέτης που χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ για να έρθει το θετικό αποτέλεσμα, βγάζοντας προσωπικότητα, πάθος, θέληση και σκοράροντας ένα γκολ.