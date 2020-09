ΠΑΣ Γιάννινα: Η επιστροφή του (παλιόφιλου) Νιαρχάκου και η πλήρης επιβεβαίωση του SDNA

Η ομάδα της Ηπείρου επισημοποίησε την Τρίτη (1/9) την προσθήκη του νέου (παλιού γνώριμου) στελέχους που επιβεβαίωσε πανηγυρικά όσα αποκάλυπτε τρεις μήνες νωρίτερα το SDNA.

Η επιβεβαίωση ενός αποκαλυπτικού ρεπορτάζ, είναι ένα πιάτο που ενίοτε σερβίρεται...κρύο.

Το ημερολόγιο έγραφε 26 Μαΐου όταν το SDNA προανήγγειλε – αποκάλυπτε το καλοκαιρινό «come back» που κυκλοφορούσε στην ατζέντα του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα, Γιώργου Χριστοβασίλη κι αφορούσε έναν παλιό γνώριμο της ηπειρώτικης ομάδας.

«Πρόσωπο που άφησε έντονα τα…αποτυπώματά του στο σύλλογο και δεν είναι από εκείνους που ξεχάστηκαν έπειτα από το «game over» στα (ποδοσφαιρικά) ύδατα της λίμνης των Ιωαννίνων. Κι αν το διαζύγιο με τον ΠΑΣ δεν υπήρξε...βελούδινο, ο χρόνος γιατρεύει όλες τις πληγές» γράφαμε επί λέξει.

Τρεις μήνες αργότερα και συγκεκριμένα την Τρίτη (1/9) ανακοινώθηκε επισήμως η επιστροφή του (παλιόφιλου) Δημήτρη Νιαρχάκου στον ΠΑΣ.

Ο άλλοτε επί σειρά ετών στενός συνεργάτης του Γιώργου Χριστοβασίλη επιστρέφει στον ΠΑΣ σε ρόλο επιχειρησιακού διευθυντή, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας των Ιωαννίνων που επιβεβαιώνει πως ο χρόνος γιατρεύει όλες τις...πληγές (αν θυμηθούμε το όχι βελούδινο διαζύγιο των δύο πλευρών τον Σεπτέμβριο του ΄19) και συγχρόνως, έρχεται να επιβεβαιώσει πλήρως ένα ακόμα αποκλειστικό ρεπορτάζ του SDNA.

Ρεπορτάζ που by the way, γράφτηκε την περίοδο όπου ο Νιαρχάκος προσέφερε τις υπηρεσίες του ως τιμ μάνατζερ του Άρη και δεν είχε ακόμα διακόψει τη συνεργασία του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Να τα θυμόμαστε, να τα λέμε, να τα γράφουμε κι αυτά!