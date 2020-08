Παίκτης – έκπληξη στο «κάδρο» του Ολυμπιακού και του Πέδρο Μαρτίνς

Το SDNA γράφει για την περίπτωση ποδοσφαιριστή (εκτός αρχικού μεταγραφικού πλάνου) που έκανε «κλικ» στον Πορτογάλο τεχνικό κι άλλα πειραιώτικα παιδιά.

Οι μεταγραφές είναι απρόβλεπτο…σπορ. Συχνά – πυκνά μάλιστα κι όπως μας έχει διδάξει πολλάκις η ιστορία, έρχονται να επιβεβαιώσουν τους στίχους εκείνου του ωραίου τραγουδιού («άνοιξε το παράθυρο») του Αντώνη Καλογιάννη…«εμείς γι΄αλλού κινήσαμε κι αλλού η ζωή μας πάει».

Έτσι και στον Ολυμπιακό.

Για άλλους παίκτες κινήσανε (κι είχαν στο μυαλό τους) οι Πειραιώτες με φόντο το παζάρι του φετινού καλοκαιριού, άλλος παρουσιάστηκε αιφνιδίως στο δρόμο τους και κέντρισε το ενδιαφέρον τους.

Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, ώστε να σκέφτονται σοβαρά να περάσουν στο…παρασύνθημα για την απόκτησή του.

Έστω κι αν το τάιμινγκ που διανύουμε δεν αποτελεί προτεραιότητα απ΄το παζάρι του φετινού καλοκαιριού η ενίσχυση στην θέση που παίζει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.

Έστω κι αν το project της απόκτησής του συγκεντρώνει «πελατεία» και μεταξύ μας, θα σηκώσει μπόλικη…σκόνη (για πολλούς λόγους) εφόσον τελικά οι «ερυθρόλευκοι» το ολοκληρώσουν.

By the way, για τον ίδιο παίκτη έχουν σχηματίσει άκρως θετικό report τόσο ο Πέδρο Μαρτίνς, όσο και επιτελικά στελέχη της ομάδας που ο λόγος τους περνάει σε μεταγραφικές…φύσεως υποθέσεις.

Κι ας μην το φωνάζουν κι ας μην το βγάζουν προς τα έξω.

Η σιωπή ήταν και παραμένει (μεταγραφική) αρετή. Και τα απρόβλεπτα deals, ενίοτε είναι τα καλύτερα!

To be continued…