ΠΑΟΚ: O Nτόουγκλας Αουγκούστο κέρδισε το βραβείο Best Goal of the Season

Το εκπληκτικό γκολ που σημείωσε ο Ντόουγκλας Αουγκούστο απέναντι στην ΑΕΛ, επέλεξαν οι οπαδοί του Δικεφάλου ως τo Best Goal of the Season, με τον Βραζιλιάνο χαφ να συγκεντρώνει το 44,59% των ψήφων.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει: Λίγο πριν τη σέντρα της σεζόν 2020-21, ήρθε η ώρα να δώσουμε το τελευταίο βραβείο για την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Ο Ντόουγκλας Αουγκούστο είναι ο νικητής του Regency Casino Best Goal of the Season 2019-20. Το καλοκαίρι του 2019 αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα, αφήσει την Κορίνθιανς, να περάσει τον Ατλαντικό για πρώτη φορά στην καριέρα του και να αποδεχθεί την πρόταση του ΠΑΟΚ. Ο Ντόουγκλας Αουγκούστο ξεκίνησε δυναμικά τη σεζόν, προσαρμόστηκε γρήγορα, έπαιξε σε 22 παιχνίδια, πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, πριν το lockdown, αλλά στην επιστροφή στις προπονήσεις είχε ραντεβού με την ατυχία και παραμένει από τότε στα… πιτς. Στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ σημείωσε ένα υπέροχο γκολ. Πήρε τη μπάλα από μεγάλη απόσταση, δεν δίστασε και με ένα απίθανο σουτ βρήκε δίχτυα. Στην ψηφοφορία για το Regency Casino Best Goal of the Season το τέρμα του Βραζιλιάνου συγκέντρωσε το 44, 59% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε το βραβείο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το απευθείας φάουλ του Γιάννη Μιχαηλίδη και στην τρίτη το εξαιρετικό γκολ του Γιόσιπ Μίσιτς κόντρα στον ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Θυμηθείτε το γκολ του Ντόουγκλας ΕΔΩ