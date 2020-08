Επίσημα στη Φενλό ο Γιακουμάκης - Ανακοινώθηκε με... Φραγκοσυριανή (vid)

Παίκτης της Φενλό είναι κι επίσημα ο Γιώργος Γιακουμάκης, που πήρε μεταγραφή από την ΑΕΚ, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2+1 χρόνια.

Με... Φραγκοσυριανή και το μήνυμα «Remember the name, it's Georgios Giakoumakis», ανακοίνωσε η ολλανδική ομάδα την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού από την ΑΕΚ, με ένα πολύ όμορφο βίντεο που ανάρτησε στα social media.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Φένλο πρόσθεσε νέο επιθετικό στο ρόστερ της. Ο 25χρονος Γιώργος Γιακουμάκης υπέγραψε συμβόλαιο για δύο χρόνια με οψιόν για άλλον ένα.

Ο Γιακουμάκης έπαιξε σε Πλατανιά και Επισκοπή, πριν πάρει μεταγραφή για την ΑΕΚ το 2017. Στη πρώτη του σεζόν στην ομάδα, πήρε το πρωτάθλημα. Μια χρονιά αργότερα, έπαιξε και στο Τσάμπιονς Λιγκ. Την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε δανεικός σε ΟΦΗ και την πολωνική Γκόρνικ. Σκόραρε τρεις φορές, σε 12 παιχνίδια με την πολωνική ομάδα, έπειτα από τη χειμερινή διακοπή."

Στις πρώτες του δηλώσεις, ως παίκτης της Φένλο, ο Γιακουμάκης τόνισε: "Παρακολουθώ ολλανδικό ποδόσφαιρο όλη μου τη ζωή. Μου αρέσει το επιθετικό στυλ παιχνιδιού στην Eredivisie. Θέλω να δείξω την αξία μου στην Ολλανδία. Όχι μόνο σκοράροντας, αλλά όντας σημαντικός για την ομάδα μου, με οποιονδήποτε τρόπο. Είμαι πολύ χαρούμενος που η Φένλο μού δίνει αυτή την ευκαιρία".

Από τη μεριά του, ο τεχνικός διευθυντής της Φένλο, ο Stan Valckx, είπε πως "ο Γιώργος είναι ο τύπος του επιθετικού που ψάχναμε, με πλάτος και ταχύτητα. Αυτός που ταιριάζει στο στυλ παιχνιδιού μας, που μπορεί να κινείται πίσω από τον επιθετικό και που διαθέτει τις επιθετικές ικανότητες που θέλουμε".