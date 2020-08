Αποχαιρέτησε την Στουρμ Γκρατς ο Σάκιτς (pic)

View this post on Instagram

Danke schwoaz weiße Familie ! Es war ein sehr lehrreiches Jahr für welches ich sehr dankbar bin. Ich habe unglaublich viele geile Menschen kennengelernt im und um den Verein die ich nie vergessen werde. Respekt an alle Fans die in einer schwierigen Phase immer positiv waren. Danke an alle aus dem Büro , die, die sehr gute und wertvolle Arbeit im „Hintergrund“ machen. Danke an das ganze medizinische Team, ihr seid überragend und danke an alle Verantwortlichen und alle die Teil des Trainerstabs sind/waren! Dankeee an die geile Truppe, auch wenn wir unser Ziel nicht erreicht haben, ihr seid geil und ich werde euch vermissen 🙌🏽🙏🏾💪🏽Bussi bis die Tage 🖤🤍