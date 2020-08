View this post on Instagram

Δύο χρόνια μετά την απόκτηση του Νίκου Βέργου, οι δρόμοι μας χωρίζουν. Καλή συνέχεια @nikosvergos στην καριέρα σου! #Panathinaikos #paofc2020_21 #Vergos