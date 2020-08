ΠΑΟΚ: «Ψηφοφορία για το ωραιότερο γκολ της σεζόν» (vid)

Ο ΠΑΟΚ κάλεσε τον κόσμο της ομάδας να ψηφίσει το ωραιότερο γκολ της σεζόν ανάμεσα σε εννέα επιλογές...

Όπως αναφέρουν οι «ασπρόμαυροι»: Ο απολογισμός της σεζόν 2019-20 είχε 78 γκολ σε 46 αγώνες. Κάποια από αυτά ήταν πολύ εντυπωσιακά. Έφτασε η ώρα να βρούμε το ωραιότερο όλων. Το paokfc.gr και το PAOK FC Official σας καλούν να επιλέξετε το Regency Casino Best Goal of the Season.

Η μαραθώνια σεζόν ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες και περιελάμβανε ένα μακρύ ταξίδι, από τον Αύγουστο και τα προκρικατικά του UEFA Champions League, μέχρι τη μάχη των Play Offs της Super League.

Το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App κάθε μήνα αποφάσιζε με την ψήφο του για το κορυφαίο. Μετά την ολοκλήρωση της σεζόν όμως ήρθε η ώρα να βρούμε το καλύτερο όλων. Η επιλογή είναι σίγουρα δύσκολη.

Πρώτος μονομάχος ο Γιαννούλης . Ο αριστερός μπακ του Δικεφάλου πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ κόντρα στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, το πρώτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά δεν στάθηκε αρκετό για να χαρίσει την πρόκριση στην ομάδα του.

Τη σκυτάλη παίρνει ο Μίσιτς με δύο υποψηφιότητες. Αρχικά τον Σεπτέμβριο ο Mr Vertical πέτυχε ένα πανέμορφο τέρμα κόντρα στον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας, ενώ τον Νοέμβριο κόντρα στον ΟΦΗ χάρισε το τρίποντο με ένα υπέροχο σουτ.

Στην κουβέντα μπαίνουν και οι δύο φορ της ομάδας, Σφιντέρσκι και Άκπομ . Ο Πολωνός σκόραρε με ένα απίθανο τακουνάκι κόντρα στη Λαμία, ενώ ο Άγγλος εκμεταλλεύτηκε μία εξαιρετική κάθετη του Μίσιτς κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Υποψηφιότητα βάζει κι ο Λάμπρου, με το γκολ του κόντρα στον ΟΦΗ στο γήπεδο της Τούμπας, όταν πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και εκτέλεσε από πλάγια θέση, ενώ κι ο κεραυνός του Αουγκούστο στην έδρα της ΑΕΛ θα δώσει μάχη για το βραβείο.

Τέλος στην συζήτηση θα μπουν και οι δύο νεαροί Τζόλης και Μιχαηλίδης , που πέτυχαν κι αυτοί για πρώτη φορά γκολ με την Α Ομάδα. Ο πρώτος βρήκε δίχτυα με πλασέ στην κίνηση στον αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ στην Τούμπα για τα Play Offs, ενώ κόντρα στους Κρητικούς, αλλά στο Γεντί Κουλέ σκόραρε κι ο Μιχαηλίδης με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Ο λόγος περνάει σε εσάς. Παρακολουθήστε το βίντεο που ετοίμασε το PAOK TV με τα εννιά υποψήφια τέρματα και ψηφίστε το κορυφαίο γκολ του Δικεφάλου για την σεζόν 2019-20.