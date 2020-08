Ανακοίνωσε Βούρο ο ΟΦΗ (pic)

View this post on Instagram

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Πραξιτέλη Βούρου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με την ομάδα μας, ως το καλοκαίρι του 2023. Ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός γεννήθηκε στις 5 Μαΐου 1995 στη Μυτιλήνη. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Κ19 του Αιολικού, ενώ το καλοκαίρι του 2012 αποκτήθηκε από την Κ20 του Ολυμπιακού. Τον Φεβρουάριο του 2014 προβιβάσθηκε στην πρώτη ομάδα, στην οποία αγωνίστηκε για τα επόμενα τρία χρόνια, μετρώντας συνολικά 16 συμμετοχές, εκ των οποίων μία στο Τσάμπιονς Λιγκ. Τον Ιανουάριο του 2017 παραχωρήθηκε δανεικός στον Λεβαδειακό για 6 μήνες, διάστημα κατά το οποίο είχε 11 συμμετοχές. Τον Αύγουστο του 2017 εντάχθηκε στο δυναμικό του ΑΠΟΕΛ, με τα χρώματα του οποίου μέτρησε 98 συμμετοχές, σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έπαιξε μάλιστα σε εννιά αγώνες Τσάμπιονς Λιγκ και σε δέκα αναμετρήσεις για τη διοργάνωση του Europa League. Πραξιτέλη, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!