Η Θύρα 13 με ανάρτηση της στα social media αναφέρθηκε στο γηπεδικό ζήτημα του Παναθηναϊκού.

Το ζήτημα του γηπέδου του Παναθηναϊκού είναι στο προσκήνιο όλο αυτόν τον καιρό.

Η Θύρα 13 λοιπόν με ανάρτηση της πήρε ουσιαστικά θέση αναφορικά με το κρίσιμο για την Παναθηναϊκή οικογένεια ζήτημα.

Συγκεκριμένα, ο κεντρικός σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού ανέβασε μια φωτογραφία της Λεωφόρου και έγραψε:

“Home is where the heart is”.