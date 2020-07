Αποχαιρέτησε τη Ραπίντ και έρχεται Θεσσαλονίκη ο Σβαμπ (pic)

View this post on Instagram

Hallo Leute! Nach sechs wunderschönen Jahren in Hütteldorf geht meine Zeit in Wien zu Ende. Daher möchte ich mich bei der gesamten Rapid-Familie für die unglaublich schöne und unvergessliche Zeit in Grün-Weiß bedanken. Es war ein sehr intensiver Lebensabschnitt, der viele Aufgaben, Herausforderungen aber vor allem super Momente beinhaltet hat. Ich kann menschlich und sportlich ungemein viel von dieser wunderbaren Zeit mitnehmen! Ganz besonders war immer die großartige Unterstützung unserer Fans! DANKE! Die letzten Tage waren nicht einfach für mich und ich musste Entscheidungen treffen die mir wirklich sehr schwer gefallen sind. Wir mussten alle aufgrund der angespannten Situation viel Geduld beweisen. Die Zeiten durch die wir alle momentan gehen müssen sind nicht einfach. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass für mich finanzielle Aspekte keinesfalls vordergründig waren oder sind, zu wichtig ist mir der SK Rapid Wien. Wir alle waren bereit in den letzten Monaten Abstriche zu machen und ich persönlich legte meinen Fokus stets auf die sportliche Entwicklung. Trotz aller Gespräche konnten wir keine gemeinsame Lösung finden. Ich möchte mich insbesondere bei Zoran Barisic für die offene Gesprächskultur bedanken. Einen Dank auch an die anderen Verantwortlichen, allen voran Michael Krammer, Andy Marek, Christoph Peschek, Didi Kühbauer und das gesamte Trainer- und Betreuerteam, auch der letzten Jahre, sowie meinen Mannschaftskollegen. Ebenso danke ich den fleißigen Mitarbeitern des SK Rapid und all jenen, die mich auf meinem grün-weißen Weg begleitet haben. Ich wünsche euch allen nur das Beste! Ich verlasse den Verein nur schweren Herzens, da mir Hütteldorf, die Fans und die Mitarbeiter wirklich ans Herz gewachsen sind. Jedem einzelnen bin ich zu Dank verpflichtet, und ich werde euch nie aus den Augen verlieren, ich habe jeden einzelnen Moment bei diesem großartigen Verein genossen. . Meine Reise geht nun weiter und ich werde euch in den kommenden Tagen darüber informieren wohin sie gehen wird. Euer Stefan #skrapidwien #scr #danke