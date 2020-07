View this post on Instagram

✍: Νέα σεζόν, νέα όνειρα... 📸: Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2020-2021 ξεκίνησε πριν λίγη ώρα από την ARIS F.C. Boutique... 👉 Ο Χαράλαμπος Συμεωνιδης μας έκανε... ποδαρικό στέλνοντας το δικό του μήνυμα: «Στηρίζουμε τον ΑΡΗ μας, όλοι κοντά στην ομάδα. Καλή χρονιά να έχουμε...» 💛🖤 🎫🤜🤛 #ARISFC #ARISFamily