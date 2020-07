Πιοτρόφσκι: Οι φήμες για ΠΑΟΚ και η Φορτούνα Ντίσελντορφ

Fortuna Düsseldorf befindet sich in finalen Gesprächen mit dem KRC Genk über einen Transfer von Jakub Piotrowski.

Der 22-jährige Mittelfeldspieler nahm heute mit der Erlaubnis des belgischen Erstligisten bereits am Laktattest der Rot-Weißen in Düsseldorf teil.#f95 | 🔴⚪️ pic.twitter.com/9GvfBeE6Ev