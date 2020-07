Η επόμενη μέρα του Νιαρχάκου και ο ΠΑΣ Γιάννινα

Τι ψιθυρίζεται στις όχθες της λίμνης των Ιωαννίνων για τον άλλοτε και επί σειρά ετών στενό συνεργάτη του Γιώργου Χριστοβασίλη, έπειτα απ΄το «game over» στον Άρη; Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Τίτλοι τέλους έπεσαν την Δευτέρα (27/7) στη συνεργασία του Άρη με τον Δημήτρη Νιαρχάκο.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την αποχώρηση του μέχρι πρότινος τιμ μάνατζερ, ο οποίος είχε μετακομίσει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Σεπτέμβρη του ΄19.

Όσο για την επόμενη μέρα του Νιαρχάκου;

Στις όχθες της λίμνης των Ιωαννίνων ψιθυρίζεται πως θα «παίξει» δυνατά το σενάριο της επιστροφής στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο «Άγιαξ της Ηπείρου» ψάχνεται για νέο διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, έπειτα από την (αναπάντεχη για πολλούς) αποχώρηση του Γιώργου Ντάσιου.

Ο Δημήτρης Νιαρχάκος γνωρίζει σαν την…παλάμη του τα λημέρια του ΠΑΣ και γενικότερα της πόλης, έχοντας προσφέρει για 9,5 χρόνια τις υπηρεσίες του στην ομάδα της Ηπείρου, ως ένας εκ των πιο στενών συνεργατών του μεγαλομετόχου, Γιώργου Χριστοβασίλη.

By the way, το ημερολόγιο έδειχνε 26 Μαΐου όταν το SDNA έγραφε το καλοκαιρινό «come back» που κυκλοφορεί στην ατζέντα του Γιώργου Χριστοβασίλη κι όπως σημειώναμε τότε έχει το…ειδικό βάρος να σηκώσει μπόλικη σκόνη τόσο στην ομάδα, όσο και στην πόλη των Ιωαννίνων.

Για να δούμε, τι θα δούμε…