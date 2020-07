Ξενόπουλος για Μαλιαρίτση: «Σε ευχαριστώ για όσα μου έμαθες» (Pic)

View this post on Instagram

Με πιστέψατε και με στηρίξατε αυτά τα δυο χρόνια. Σε όλη τη διαδικασία του τραυματισμού μου, με δουλέψατε με πείσμα για να επανέλθω και να γίνω καλύτερος. Πήρα συμβουλές για τη ζωή όχι μόνο για μέσα στο γήπεδο αλλά και για έξω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εις το επανιδείν.