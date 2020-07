Εργοτέλης: «Αντίο» από Ιατρούδη - «Αποχωρώ από την ομάδα που μεγάλωσα» (pic)

View this post on Instagram

2005-2020 Μετα από 15 χρόνια ήρθε η στιγμή να απόχωρησω απο την ομάδα την οποία μεγάλωσα.Ευχαριστώ πολύ όλους τους προπονητές, συμπαίκτες και διοίκηση αλλά πάνω απ'όλα την ομάδα μου η οποία με εξέλιξε ποδοσφαιρικά και ως άνθρωπο.Ελπίζω μια μέρα να ξανασυναντηθούν οι δρόμοι μας