Οι 7 ελληνικές μεταγραφές του Μαρινάκη για να πάρει την άνοδο η Νότιγχαμ

Το αφεντικό τρελάθηκε. Μετά το χθεσινό στραπάτσο ο πρόεδρος αποφάσισε να στραφεί σε δοκιμασμένες λύσεις για να πάρει επιτέλους την άνοδο η Νότιγχαμ. Ο Γιάννης Αυλακιώτης έχει τις λεπτομέρειες.

Η κηδεία του αιώνα της Νότιγχαμ φίλοι μου απέδειξε με τον πλέον περίτρανο τρόπο ότι ο πόλεμος της ΕΠΟ στον συγγενή του Υψηλάντη είναι πολύπλευρος, πολυεπίπεδος και διεθνής. Αν δεν του είχαν σκοτίσει τις επενδύσεις με τη Ριζούπολη και δεν αναγκαζόταν να στείλει σε μια εβδομάδα πιο πολλές επιστολές και απ’ τον Αλέξανδρο Κοντοπίδη, θα του είχε μείνει χρόνος να ασχοληθεί με τη διδαχή ήθους και στην Αγγλία. Αν ήταν στο Νησί την Τετάρτη το βράδυ και πήγαινε στο ημίχρονο να ευχηθεί στον διαιτητή καλή επιτυχία, καλό καλοκαίρι και να είναι ελαφρύ το κύμα που θα τον σκεπάζει, η Στόουκ δεν θα πέρναγε τη σέντρα στην επανάληψη.

Το μόνο που κατάφεραν όμως οι εξυγιαντές (εκτός απ’ το να ρίξει ψαλίδι ο πρόεδρος στα λάπτοπ και τα air condition που δωρίζει για να βγει η χασούρα των 200 μυρίων) είναι να τον πεισμώσουν και να κάνει τις μεταγραφάρες που απαιτούνται για να ανέβει με περίπατο του χρόνου η Νότιγχαμ.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Blog ο συγγενής του Υψηλάντη είναι έτοιμος να κάνει τη μεγαλύτερη μετακίνηση ήθους στην ιστορία της Αγγλίας συστήνοντας την πρώτη Ε.Ο. (Επενδυτική Οργάνωση) στο Νησί που θα απαρτίζεται από τα εξής διακεκριμένα και δοκιμασμένα στελέχη:

1. Σπάθας & υιός

Η πολυετής πείρα της φαμίλιας στα επιστημονικά χειρουργεία (αν τους εμπιστευτείς και τους δώσεις αγάπη και προδέρμ μπορεί να ανακαλύψουν και το εμβόλιο του κορωνοϊού πριν απ’ το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης), εγγυάται σίγουρη επιτυχία. Μόλις δώσει το σύνθημα ο πατήρ: «Nottingham and Egaleo to kerdan and everyone else... screw you» το πρώτο λιθαράκι της αυτοκρατορίας θα έχει ήδη μπει.

2. Γκιρτζίκης

Με το Γιώργαρο πρόεδρο της Α.Π.Ο. (Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία) θα ‘χουμε με ένα παραγκίσιο σμπάρο δυο τρυγόνια. Τέλος το άγχος για το πρωτάθλημα και τα κρούσματα κορωνοϊού λόγω συνωστισμού. Η Championship θα γίνει το πρώτο πρωτάθλημα στον κόσμο που θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία όχι οπαδών, αλλά ομάδων. Δεν υπάρχει λόγος να κατέβουν γιατί με γκρανκάσα στην προεδρία τον πρωταθλητή θα τον ξέρουν όλοι από αρχές Οκτώβρη. 3 Νοέμβρη θα γίνει η στέψη του και έτσι οι ομάδες μέχρι τον Μάιο θα έχουν 7 μήνες στη διάθεσή τους να διαβάσουν τις επιστολές του προέδρου σε ΕΠΟ, ΑΕΚ, Περιφέρεια, ΟΥΕΦΑ και Πάμε Πακέτο για να εξεταστούν μετά προφορικά στα SOS από τον Γαβαθιώτη και τις βαφές μαλλιών Colorista της L'Oréal Paris.

3. Σαρρής

Αυτοφωράκιας: αρσενικό (νεολογισμός): Άτομο που παρουσιάζεται ως υπεύθυνος νυχτερινού κέντρου ή ποδοσφαιρικής μονής ώστε να κλειστεί προσωρινά στο αυτόφωρο, αντί του πραγματικού υπευθύνου, σε περιπτώσεις αυτόφωρης δίωξης λόγω παραβίασης του ωραρίου λειτουργίας ή της προβλεπόμενης ποσότητας ήθους που μεταλαμπάδευσε ο επενδυτής στο κοινό.

4. Χειριστής γραμμής οφσάιντ Nova

Μετά την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος η Νότιγχαμ θα είναι η δεύτερη πιο αδικημένη ομάδα της Ευρώπης μετά τον Ολυμπιακό. Θα σκοράρει επιθετικός της τρία μέτρα μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό και στο ριπλέι θα βλέπεις ότι τον κάλυπταν 7 αμυντικοί παραπάνω απ’ ό,τι τον Κατσουράνη, ο Μπόρις Τζόνσον, ο Big Ben και ο Στιβ Μπάκναλ.

5. Κώστας- Τσέλσι

Λόγω της αγάπης του για την Τσέλσι ξέρει το αγγλικό πρωτάθλημα καλύτερα και απ’ τα stories του instagram. Ο μεστός και γεμάτος νοήματα λόγος του θα κάνει τους Άγγλους να πάρουν Proficiency στα γαλλικά και πασαλιμανιώτικα, ενώ θα γίνει και εγγυητής της επιστροφής των Κυριακών του 50% - 50%. Αν δει διαιτητή να αδικεί τη Νότιγχαμ και να την παίζει κάτω από 80% - 20% θα τηλεφωνήσει στη Βασίλισσα Ελισάβετ για να της στείλει το μήνυμα των επενδύσεων: «Ξεβράκωμα θέλετε έξω απ’ τα παλάτια σας». Με τον Κώστα-Τσέλσι στην Αγγλία ο πρόεδρος θα έχει δεμένη και την επίτευξη ενός ακόμα σπουδαίου εθνικού στόχου. Με το που θα πάει διαιτητής στο VAR κι αρχίσει από πίσω να κουμπώνει τα γκαζοκάντηλα ο Τσέλσι, τα γλυπτά του Παρθενώνα από ντροπή θα φύγουν μόνα τους από το Βρετανικό Μουσείο και θα πάνε δανεικά για ένα χρόνο στον Εργοτέλη.

6. Παράλυτη πόρτα Καραϊσκάκη

Ο άσος στο μανίκι της Νότιγχαμ. Η μεταφορά της θαυματουργής πόρτας του Γεώργιος Καραϊσκάκης (17:00- 20:00 καθημερινά παραλύει και μετά γιάνει) αποτελεί εγγύηση για τη θέαση ματς υψηλών προδιαγραφών. Οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας για 30 λεπτά θα εκτίθενται σε λαϊκό προσκύνημα πίσω απ’ την πόρτα απ’ τους οπαδούς της Νότιγχαμ και στη συνέχεια θα τους αναλαμβάνει η επιτροπή υποδοχής των άλαιμων καβαλάρηδων για να τους σπάει τα άλατα, ώστε να παίζουν πιο απελευθερωμένοι και άνετοι στο ματς.

7. Μαρούπα, Αρκούδης

Με τα χρυσά μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού στη σύνθεση της ή Νότιγχαμ δεν χάνει ούτε από τη μικτή κόσμου. Αν αναλάβει η Μαρούπα να κάνει την έρευνα σε αυτά «τα περιττώματα της Σουόνσι», θα αποκαλύψει ότι αν διαβάσεις ανάποδα το όνομα της βγαίνει «ισνουος» που στη μασονική αργκό σημαίνει «Ανοιχτός». Τι κάνει νιάου, νιάου στα κεραμίδια; Σουόνσι= Ισνουος= Ανοιχτός= Open= Σαββίδης=ΠΑΟΚ= Πολυϊδιοκτησία. Αφαιρούνται 14 βαθμοί απ’ τη Σουόνσι και μπαίνει στα πλέι οφ ανόδου η Νότιγχαμ. Δεν θέλει κόπο.