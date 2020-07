ΠΑΟΚ: Η ντρίμπλα του Τζόλη στον Τσιμίκα κέρδισε το Play of the Month

Η ντρίπλα του Χρήστου Τζόλη πάνω στον Κώστα Τσιμίκα στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο, έδωσε στο νεαρό άσο του Δικεφάλου το βραβείου του Play of the Month.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Στις πρώτες του εμφανίσεις με τον Δικέφαλο ο Χρήστος Τζόλης κατάφερε να κερδίσει δύο ατομικούς τίτλους. Μετά την επικράτηση του στον διαγωνισμό για το Regency Casino Best Goal Ιουνίου, κέρδισε και το nak Play of the Month του μήνα.

Στο παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης κόντρα στον Ολυμπιακό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Χρήστος Τζόλης είχε απέναντί του τον Κώστα Τσιμίκα. Σε αρκετές περιπτώσεις ο παίκτης του Δικεφάλου τα πήγε εξαιρετικά, με highlight τη διπλή προσποίηση που του έκανε στο πρώτο ημίχρονο, όταν τον έστειλε να πέσει εκτός γηπέδου.

Στην ψηφοφορία του paokfc.gr για το nak Play of the Month Ιουνίου ο Τζόλης συγκέντρωσε το 76.13% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον δεύτερο ατομικό του τίτλο για τον προηγούμενο μήνα, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την ασίστ του Δημήτρη Γιαννούλη στον νεαρό άσο του ΠΑΟΚ στο γκολ κόντρα στον ΟΦΗ και στην τρίτη θέση τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ και την ασίστ στον Κάρολ Σφιντέρσκι για το γκολ του Πολωνού φορ στο παιχνίδι κόντρα στον Άρη στο Χαριλάου.

