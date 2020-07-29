LIVE LIVE 29-07-2020 20:30 UDINESE CALCIO 0 0 <% getScoreHome(742755) %> <% getScoreAway(742755) %> U.S. LECCE Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Udinese Calcio - U.S. Lecce ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ SERIE A Ανατροπή η Νάπολι, βήμα παραμονής η Τζένοα (vids) 19-07-2020 22:31 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Σώζεται η Σαμπντόρια, βαθμός ελπίδας για Λέτσε (vids) 12-07-2020 22:34 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Πέρασε από την Λέτσε η Ουντινέζε 06-01-2020 21:17 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE U.S. LECCE 0 <% getScoreHome(675402) %> UDINESE CALCIO 0 <% getScoreAway(675402) %>