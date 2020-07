Το αντίο του Σαντίκου στην Μάλαγα και τα νέα σενάρια για Αρη (pic)

View this post on Instagram

Ayer terminamos una temporada dura pero bonita. Cumplimos el objetivo final y sufrimos para conseguirlo. Málaga seguirá un año más en Segunda luchando para volver al lugar que merece este Club, Primera División. Quiero dar las gracias a nuestra afición por animarnos siempre y ayudar al equipo a lograr la salvación. Desde el primer día que pisé La Rosaleda sentí algo especial. También agradezco a mis compañeros que me han ayudado a conseguir 13 goles y sentirme de nuevo feliz jugando al fútbol después de meses difíciles. Agradezco a toda la gente del club que siempre me ha apoyado desde el primer día que llegué. Ahora toca descansar y prepararse para la próxima temporada. #VamosMálaga 💙