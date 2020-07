«Βλέπει Ιταλία ο Μακέντα - Θέλει να δώσει Σεμέδο ο Ολυμπιακός, αλλά δεν τον παίρνει κανείς»

Φήμες καυτές και καλοκαιρινές: Τι παίχτηκε με Φορτούνη για το περιβραχιόνιο, ποια είναι η αλήθεια για ΠΑΟΚ-Πρίγιοβιτς, το ραντεβού ΑΕΚ-Τσίγκρι και πολλές ακόμα.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

* Mια δεύτερη ευκαιρία στο Καμπιονάτο επιθυμεί ο Φεντερίκο Μακέντα και έχει ζητήσει από το μανατζερικό γραφείο του Μίνο Ραϊόλα, που τον εκπροσωπεί, να εξαντλήσει τα περιθώρια. Ήδη, οι εκπρόσωποι του Ιταλού επιθετικού δουλεύουν προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά η μόνη ανταπόκριση που έχουν βρει προέρχεται από τη Μπενεβέντο. (LIVESPORT)

* Επανάληψη μητέρα της μάθησης. Ο Ολυμπιακός θέλει να δώσει τον Σεμέδο. Και με ένα δεκάρικο ακόμη. Οι λόγοι δεν είναι αγωνιστικοί. Φως στον ορίζοντα, όμως, πουθενά. Σε διψήφιο - τουλάχιστον - αριθμό ομάδων έχει προταθεί ο Πορτογάλος, καμία (ακόμη) δεν συγκινήθηκε. Και επειδή συνέχεια γίνεται λόγος για ομάδες της πατρίδας του, να το ξαναπώ: ούτε εκεί υπάρχει κάτι, αν γίνει, πιθανότερη είναι η Πόρτο, καμία άλλη. (SPORTIME)

* Τον βασικό του στόχο για το κέντρο της άμυνας τον έχει ήδη βρει ο Ίβιτς για την ΑΕΚ. Το έχει δρομολογήσει κιόλας. Έλα όμως οπυ υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες για το καθεστώς του παίκτη που βάζουν σοβαρά εμπόδια... Το πόσο αξεπέραστοι θα αποδειχθούν αυτοί θα το δείξει το αμέσως επόμενο διάστημα. Αλλά προς το παρόν το ζήτημα έχει κολλήσει. (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ)

* Ο Φορτούνης έπαψε να είναι αρχηγός του Ολυμπιακού μετά την επιστροφή της ομάδας από την καραντίνα. Ωστόσο, η απόφαση να αφήσει το περιβραχιόνιο ουσιαστικά πάρθηκε στα μέσα Μαρτίου, λίγο πριν τη διακοπή. Αυτό που δεν άρεσε στην τεχνική ηγεσία και όχι μόνο ήταν η δυσφορία που είχε βγάλει ο μεσοεπιθετικός των Ερυθρολεύκων για τη μη χρησιμοποίησή του στη νίκη 1-0 του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα στο τέλος Φεβρουαρίου για το πρωτάθλημα. Κάτι το οποίο είχε οδηγήσει λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα στον αποκλεισμό του διεθνούς ποδοσφαιριστή από την 18άδα του πρώτου αγώνα Κυπέλλου εναντίον του Δικεφάλου του Βορρά στην Τούμπα, στις αρχές Μαρτίου. (LIVESPORT)

* To ενδιαφέρον της Φλαμένγκο για τον Πέδρο Μαρτίνς ήταν σοβαρό και υπαρκτό. Και αν δεν υπήρχαν τα 4 εκατ. ευρώ του buy out στο νέο του συμβόλαιο τότε θα συζητούσαμε σήμερα σε τελείως άλλο πλαίσιο. Και ειδικά όταν πρόκειται για έναν προπονητή ο οποίος δεν πετάει τη σκούφια του. Κάθε άλλο. Ο Μαρτίνς παραμένει 101% προσηλωμένος στον Ολυμπιακό. Ενδεικτικό άλλωστε, ότι πρόσφατα αρνήθηκε να δώσει το ok προκειμένου να «παίξει» το όνομά του για την Γουότφορντ, παρότι η Αγγλία αποτελεί όνειρο ζωής για κείνον. (SPORTIME)

* Ο Ολυμπιακός έχει σταντ μπάι τον Ζεράλντες. Αλλά ψάχνει κάτι καλύτερο. Έναν παίκτη που θα κάνει κτήμα του τον χώρο της δεξιάς πλευράς και θα μπορεί εκτός απ' την καλή ανασταλτική λειτουργία του να συμμετάσχει και στην ανάπτυξη. Να κάνει με λίγα λόγια όσα έκανε ο Ομάρ κι αν μπορεί και περισσότερα, τότε ακόμα καλύτερα. Αν και πάντα μπαίνουν οι προπονητές σε δεύτερες σκέψεις. Όπως της μετατροπής ενός εξτρέμ σε μπακ. Θα το δούμε στην προετοιμασία και αυτό το σενάριο... (SPORTDAY)

* Αρκετά είναι τα δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα σε Ελλάδα και Σερβία που μιλούν για επαφές ή ακόμα για διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με τον Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς. Η αλήθεια ωστόσο είναι αρκετά διαφορετική, καθώς ο Δικέφαλος δεν έχει κάνει καμία προσέγγιση στην πλευρά του υψηλόσωμου Σέρβου σέντερ φορ. (LIVESPORT)

* Τρεις είναι οι βασικές εκκρεμότητες στον Άρη από τα συμβόλαια που έληξαν. Οι Κουέστα, Ματίγια, Γκάμα. Με τους δύο πρώτους οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και οι “κίτρινοι” είναι αυτοί που έχουν ρόλο ρυθμιστή. Αντίθετα η περίπτωση του Γκάμα είναι πιο περίπλοκη. Η σημαντική διαφορά που υπήρχε από τις πρώτες συζητήσεις παραμένει, οι απαιτήσεις του κρίνονται υπερβολικές και το μέλλον του θα εξαρτηθεί από τις δικές του προθέσεις. (METROSPORT)

* Το χάρηκε πολύ ο Καρυπίδης το αποτέλεσμα της Τούμπας. Παράλληλα, όμως, βγήκε και η είδηση για τον Μπερτόλιο. Αυτόματα γεννήθηκαν ερωτήματα για τον παίκτη που θα αντικαταστήσει ο Φακούντο. Ο Αργεντινός θα παίξει στην Ελλάδα για να παίξει βασικός. Αλλά στον άξονα υπάρχει ο Γκάμα. Οι συζητήσεις με τον Πορτογάλο για την ανανέωση έχουν... κολλήσει. Οπότε ίσως να' ναι ο Μπρούνο ο χαμένος απ' την εξέλιξη με τον Μπερτόλιο. (SPORTDAY)

* Ο Φαχτί Μουφί που μένει ελεύθερος από την Τοντέλα εξακολουθεί να λέει ότι έχει στα χέρια του πρόταση από τον Ολυμπιακό και μάλιστα ότι είναι η καλύτερη απ' όλες. Ο Μαροκινός δεξιός μπακ αφήνει να εννοηθεί ότι όταν ολοκληρωθεί η σεζόν, το πιθανότερο είναι να μετακομίσει στον Πειραιά. (ΦΩΣ)

* Εντός της εβδομάδας αναμένεται το τελικό ραντεβού ανάμεσα στην πλευρά του Ουκρανού κεντρικού αμυντικού και την ΑΕΚ, με στόχο την εύρεση λύσης για τη συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Εκείνος θέλει διετή συνεργασία κι αυτό θα είναι το αντικείμενο της συζήτησης που θα έχει με τον τεχνικό της ομάδας, Ίλια Ίβιτς. Εξετάζεται η πιθανότητα του 1+1. (SPORTDAY)

* Στα συμβόλαια που έληξαν στον Άρη συμπεριλαμβάνεται και του Ούγκο Σόουζα. Ο Πορτογάλος αμυντικός είχε ηγετική παρουσία κόντρα στον ΠΑΟΚ κι αν μη τι άλλο έβαλε σε σκέψεις τους “κίτρινους”. Όπως αφήνουν να εννοηθεί από τον Άρη, η παραμονή του είναι καθαρά στην ευχέρεια του Καρυπίδη. (METROSPORT)