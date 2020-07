ΠΑΟΚ: Ο Μιχαηλίδης ο πολυτιμότερος του κοινού κόντρα σε ΑΕΚ

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης, αναδείχθηκε από τους φίλους του ΠΑΟΚ ως ο πολυτιμότερος στην εκτός έδρας ισοπαλία των «ασπρόμαυρων» με την ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική των Play Offs της Super League.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο ΙΕΚ Δέλτα 360 Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ στο οακα για την 9η αγωνιστική των Play Offs της Super League 2019-20.

Ο ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ ήταν αποφασισμένος και συγκεντρωμένος και έφυγε με αυτό που ήθελε. Μετά από μία σκληρή μάχη κόντρα στην ΑΕΚ, η λευκή ισοπαλία διατήρησε τη διαφορά των δύο ομάδων στον βαθμολογικό πίνακα και η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα έκανε σημαντικό βήμα για τη δεύτερη θέση.

Εκ των κορυφαίων του Δικεφάλου ήταν ο Γιάννης Μιχαηλίδης . Ο νεαρός στόπερ σε ένα ακόμα παιχνίδι ήταν εξαιρετικός. Συνέβαλε τα μέγιστα στην καλή αμυντική λειτουργία της ομάδας, ενώ ήταν κομβικός και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του Fans’ Man of the Match ο Μιχαηλίδης συγκέντρωσε το 44,98% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης που έκανε κάποιες καθοριστικές επεμβάσεις, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Χοσέ Μαουρίσιο , που κυριάρχησε στο χώρο της μεσαίας γραμμής.