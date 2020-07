ΠΑΟΚ: Back to back βραβεία για Μιχαηλίδη

To... back to back στις ατομικές διακρίσεις έκανε ο νεαρός στόπερ του ΠΑΟΚ, Γιάννης Μιχαηλίδης, που για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική αναδείχθηκε από τους οπαδούς του Δικεφάλου, ως Fans Man of the Match του αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει: Ο Γιάννης Μιχαηλίδης αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο ΙΕΚ Δέλτα 360 Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας για την 8η αγωνιστική των Play Offs της Super League 2019-20. O ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Τούμπας, έμεινε στο μηδέν και πέταξε δύο βαθμούς στη μάχη της δεύτερης θέσης της post season. Ο Δικέφαλος κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, αλλά δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα και η λευκή ισοπαλία έμεινε μέχρι το φινάλε. Εκ των κορυφαίων του Δικέφαλου ήταν για ένα ακόμα παιχνίδι ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Ο νεαρός στόπερ πήρε φανέλα βασικού, συμμετείχε στην τριάδα της άμυνας με Βαρέλα και Ίνγκασον, και έκανε ένα μεστό και γεμάτο παιχνίδι, όντας εξαιρετικός στα μετόπισθεν, αλλά και κομβικός στο build up της ομάδας. Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του paokfc.gr και του PAOK FC Official App o νεαρός στόπερ συγκέντρωσε το 56,41% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης που ήταν εκεί όταν τον χρειάστηκε η ομάδα του και ο Μίροσλαβ Στοχ, που πέρασε σαν αλλαγή και έδωσε πνοή στο επιθετικό κομμάτι.