Δεν ρίχνει την τιμή για Σάντσο η Ντόρτμουντ, ζητάει 130 εκ. ευρώ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει τον Τζέιντον Σάντσο αλλά προτίθεται να δώσει 50 εκ. ευρώ. Δηλαδή 80 εκ. λιγότερα από αυτά που ζητάει η Ντόρτμουντ, η οποία δεν κάνει πίσω στις απαιτήσεις της. nd winger Jadon Sancho, 20, who is a reported target for Manchester United. (Westdeutsche Allgemeine Zeitung, via)

Σύμφωνα με την «Manchester Evening News» η οποία επικαλείται γερμανικό δημοσίευμα, η Ντόρτμουντ δεν κάνει... πίσω όσον αφορά τις απαιτήσεις της για τον Άγγλο άσο και ζητάει το ποσό των 130 εκ. ευρώ, με το 60%-70% μάλιστα ως προκαταβολή κάτι που είχε κάνει και στην πώληση του Ντεμπελέ στην Μπαρτσελόνα. Η Γιουνάιτεντ έχει αφήσει να εννοηθεί πως δεν θα δώσει αυτό το ποσό, ειδικά τώρα στην κρίση του κορωνοϊού. Οπότε φαίνεται πως το θέμα «παγώνει» οριστικά, εκτός αν μία από τις δύο ομάδες αλλάξει... πλεύση. Photo credits: Getty Images/Ideal Image