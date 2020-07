Χατζηθεοδωρίδης: «Θα επιστρέψω από τη νέα σεζόν ακόμα πιο δυνατός» (Pic)

View this post on Instagram

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα αμέτρητα μηνύματα υποστήριξης που έλαβα!Δυστυχώς δεν είναι εφικτό να απαντήσω σε όλους! Με λυπεί το γεγονός ότι δε θα μπορέσω να συνεχίσω να παλεύω με την ομάδα για τα υπόλοιπα 3 ματς που έμειναν, αλλά θα επιστρέψω από τη νέα σεζόν ακόμα πιο δυνατός ! 💪☘️