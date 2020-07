View this post on Instagram

Συνήθως ο ορισμός της λέξης "πρόστιμο" αναφέρεται σε κάτι αρνητικό. Οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ όμως κατάφεραν να της δώσουν θετική έννοια και για μια ακόμα φορά να δείξουν στην πράξη την ευαισθησία τους. Από τα χρήματα που μάζεψαν μεταξύ τους στα αποδυτήρια, λόγω των... αργοπορημένων στις προπονήσεις, αγόρασαν τρόφιμα και έδωσαν δωροεπιταγές από τα @xalkiadakis.gr στο @xamogelotoupaidiou. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη περηφάνια για την κοινωνική δράση των ποδοσφαιριστών μας κι επίσης ευχαριστούμε πολύ τα Super Market Χαλκιαδάκης, χορηγό της ομάδας μας, για την έμπρακτη στήριξη στο συγκεκριμένο εγχείρημα.