ΠΑΟΚ: Πρώτη διάκριση για Μιχαηλίδη

Τον Γιάννη Μιχαηλίδης ανέδειξαν ως τον πολυτιμότερο της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, μετά από σχετική ψηφοφορία που διοργάνωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο νεαρός στόπερ που άνοιξε λογαριασμό με την φανέλα του Δικεφάλου με εμφατικό τρόπο, αναδείχθηκε ως ο Fans Man of the Match, για την αναμέτρηση κόντρα στον ΟΦΗ συγκεντρώνοντας το 59,39% των ψήφων των οπαδών του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο ΙΕΚ Δέλτα 360 Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης για την 6η αγωνιστική των Play Offs της Super League 2019-20.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να φύγει από το Ηράκλειο με το τρίποντο και αρκέστηκε στο βαθμό της ισοπαλίας. Η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση, βρήκε γκολ στο πρώτο πεντάλεπτο, αλλά μέχρι το ημίχρον βρέθηκε να χάνει με 2-1 από τον ΟΦΗ. Εν τέλει στο δεύτερο μέρος έκανε την αντεπίθεσή της, ισοφάρισε, αλλά το 2-2 δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε.

Πρωταγωνιστής για τον Δικέφαλο ο Γιάννης Μιχαηλίδης . Ο νεαρός στόπερ πέρασε στην ανάπαυλα στον αγώνα, ήταν εξαιρετικός ανασταλτικά και κατάφερε να πετύχει ένα πανέμορφο γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του paokfc.gr και του PAOK FC Official App o νεαρός στόπερ συγκέντρωσε το 59,39% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης που έκανε κάποιες εξαιρετικές επεμβάσεις με κορυφαία αυτή στο τετ α τετ με τον Νέιρα στο φινάλε του αγώνα και ο Μαουρίσιο που ήταν εξαιρετικός στο χώρο της μεσαίας γραμμής, σε άμυνα κι επίθεση.