LIVE LIVE LA LIGA 13-07-2020 23:00 GRANADA CF 0 0 <% getScoreHome(737875) %> <% getScoreAway(737875) %> REAL MADRID Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Γρανάδα - Ρεάλ Μαδρίτης ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LA LIGA Η «βασίλισσα» τα χρειάστηκε, αλλά… γλίτωσε! (vid) 05-10-2019 19:06 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE LA LIGA REAL MADRID 4 <% getScoreHome(642735) %> GRANADA CF 2 <% getScoreAway(642735) %> LA LIGA Tεσσάρα από το ημίχρονο η Ρεάλ! (vid) 06-05-2017 23:36 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE LA LIGA GRANADA CF 0 <% getScoreHome(326055) %> REAL MADRID 0 <% getScoreAway(326055) %> LA LIGA Ιστορικό ρεκόρ για την ασταμάτητη Ρεάλ! (vids) 07-01-2017 15:56 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ