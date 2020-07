Τσιλιγγίρης: «Ήταν τιμή μου να φορέσω τη φανέλα του Άρη» (pic)

View this post on Instagram

Σήμερα κλείνω ένα σύντομο αλλά και πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην μέχρι στιγμής ποδοσφαιρική μου καριέρα. Ο ένας χρόνος που ο Άρης μου έδωσε την ευκαιρία και την τιμή να φορέσω την δοξασμένη του φανέλα ήταν για μένα ένα πραγματικό πανεπιστήμιο. Έζησα μια ποδοσφαιρική χρόνια με πολλά και έντονα συναισθήματα. Το να προπονείσαι σε επίπεδο Ά Εθνικής με ορισμένους από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος, το να σου δίνεται η ευκαιρία να αγωνιστείς μπροστά στον κόσμο του Άρη και να υπερασπιστείς την εστία μιας τέτοιας ιστορικής ομάδας ήταν για εμένα ένα παράσημο που θα κουβαλώ για πάντα. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την οικογένεια του Άρη που με περιέλαβε με εμπιστοσύνη παρά το νεαρό της ηλικίας μου. Την διοίκηση, τους προπονητές μου και τους συμπαίκτες μου. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους της ομάδας. Η στιγμή της αλλαγής στον αγώνα απέναντι στον Αστέρα και το χειροκρότημα είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Εύχομαι στην ομάδα καλή συνέχεια και επιτυχίες. Τώρα ανοίγω ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική μου καριέρα. Στην πιο μεγάλη και επιτυχημένη ομάδα της Κύπρου. Με ευρωπαϊκές πορείες που την έχουν κάνει γνωστή εδώ και αρκετά χρόνια. Πρέπει να δουλέψω σκληρά και να αποδείξω ότι αξίζω να είμαι μέλος του ρόστερ της. Εις το επανιδείν!