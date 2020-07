Πλήγμα με Τσαούση στον Βόλο (pic)

View this post on Instagram

Άτυχος στάθηκε ο Μάριος Τσαούσης στη χθεσινή προπόνηση. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βόλου κατά τη διάρκεια εκγύμνασης με βάρη υπέστη συντριπτικό κάταγμα στον αντίχειρα του αριστερού του χεριού και αύριο το πρωί θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η ΠΑΕ Βόλος εύχεται στον Μάριο Τσαούση καλή επιτυχία και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικού χώρους.