ΠΑΟΚ: Πολυτιμότερος του κοινού κόντρα στον Άρη ο Στοχ

Τον Μίροσλαβ Στοχ ανέδειξαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ ως τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή στην εκτός έδρας νίκη του Δικεφάλου επί του Άρη για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο Μίροσλαβ Στοχ αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο ΙΕΚ Δέλτα 360 Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης για την 4η αγωνιστική των Play Offs της Super League 2019-20.

Εύκολο απόγευμα για τον ΠΑΟΚ στο Κλέανθης Βικελίδης. Η ομάδα κυριάρχησε απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο, σκόραρε δύο γκολ, έχασε ευκαιρίες για πολλά περισσότερα και πήρε ένα σημαντικό τρίποντο για τη μάχη της δεύτερης θέσης.

Πρωταγωνιστής για τον Δικέφαλο, ο Μίροσλαβ Στοχ . Ο βραχύσωμος winger του Δικεφάλου άρπαξε την ευκαιρία που του έδωσε ο Αμπέλ Φερέιρα , ξεκινώντας τον στην αρχική 11άδα, και ήταν απολαυστικός. Έτρεξε πολύ, πίεσε και ήταν κομβικός στο δημιουργικό κομμάτι, έχοντας μία ασίστ στο γκολ του Βαρέλα και πολλές άλλες εξαιρετικές μεταβιβάσεις.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του paokfc.gr και του PAOK FC Official App o Σλοβάκος εξτρεμ συγκέντρωσε το 60% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Ο Στοχ άφησε στη δεύτερη θέση τον Άντερσον Εσίτι , ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα, με σημαντική δουλειά στη μεσαία γραμμή της ομάδας.