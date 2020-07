Δεν μένει Άρσεναλ ο Γκεντουζί, θα δοθεί αντάλλαγμα για πιθανή μεταγραφή

Ο Ματέο Γκεντουζί αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Άρσεναλ, μιας και τελικά ο Μικέλ Αρτέτα δεν δείχνει διατεθειμένος να του δώσει αυτά που ζητάει, εγγυημένο χρόνο συμμετοχής.

Σε συνδυασμό μάλιστα με τα πρόσφατα αγωνιστικά του παραπτώματα, ο Γκεντουζί είναι έτοιμος προς αποχώρηση.Η Άρσεναλ δεν θέλει να τον πουλήσει αλλά να τον χρησιμοποιήσει ως αντάλλαγμα για κάποια μεταγραφή που θα προσπαθήσει να πετύχει. Οι «κανονιέρηδες» δεν είναι σε καλή οικονομική κατάσταση, τα χρήματα που θα διαθέσουν για την νέα χρονιά δεν είναι πολλά, οπότε θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον Γκεντουζί γι' αυτό τον σκοπό. Βέβαια σε αυτό έπαιξε ρόλο και η επιθυμία αρκετών ευρωπαικων ομάδων να τον εντάξουν στο ρόστερ τους την νέα χρονιά.

Arsenal have explored using French midfielder Matteo Guendouzi as a makeweight in their summer transfer business.

Sportsmail understands club chiefs have put feelers out to see what interest there is in Guendouzi with a view to landing players they want in return.

Arsenal will have a limited budget for the next transfer window and they are actively assessing the market for potential swap deals, as well as shrewd buys and free transfers.